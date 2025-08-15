"No te metas con la mamá de mi hijo": Sammis Reyes arremete contra comediante por broma sobre Emilia Dides

15 ag. 2025 - 01:43 hrs.

El deportista Sammis Reyes arremetió contra el comediante Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha (@esdecanuto_oficial), quien publicó un video en el que se burlaba del exjugador de la NFL y de su pareja, Emilia Dides, quienes esta semana anunciaron que se convertirán en padres.

Todo comenzó luego de que el comediante publicara un video en tono de humor sobre el embarazo de la ex Miss Chile. Fue así como señaló, "yo creo que esto es una estrategia de la hermana Emilia, porque ella sabía perfectamente que a mí lo que me gustan son las mamitas solteras, ella lo sabía, y ahora va a ser mamá".

En la publicación también dijo: "Escúchame bien vo Goliat de Meiggs, a ti te hablo. Te prometo algo, voy a ser un buen padrastro, estoy dispuesto a darle mi apellido si es necesario. Así que oiga Emilita, yo me sumo a acompañarla el otro año al Juzgado para demandarlo por pensión alimenticia, así que nos vemos, ¿nos vemos, dime o no?".

"No te metas con la mamá de mi hijo"

Pese al tono humorístico de la publicación, Sammis Reyes se enfureció y respondió diciendo: "Métete con cualquier we… menos con mi mujer y mi hijo(a)... se te pasó la mano ctm. Te aguanté una, pero está ni cagando. Contesta mi llamada hue… poco hombre".

El deportista también compartió el video mediante una historia de Instagram que posteriormente borró y ahí señaló: "Moléstenme a mí con lo que quieran, lo que sea, pero no te metas con la mamá de mi hijo(a). Nunca más hables de mi hijo(a). No puedes bromear con que quieres ser el "padrastro" de mi hijo. No hay mano compañero. ¡Contesta el teléfono y arreglemos esto rápido!".

Posteriormente, fue el mismo Pastor Rocha quien se refirió a la situación mediante sus redes sociales, indicando que se comunicó con Sammis Reyes y que aclararon la situación.

"Estuvimos hablando con el hermano @sammisreyes y aclarando el videito que se hace sin afán de ofender. Es una humorada, él lo entendió... tiene buen sentido del humor. Ahora vamos por sus McDonadl y sus prote y qué pasa?", concluyó el comediante.

