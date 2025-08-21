Milo Zabaleta mostró como es su pieza en la universidad estadounidense en la que está matriculada
- Por Nicolás Escárate
La influencer Milagros "Milo" Zabaleta, hija del reconocido actor Jorge Zabaleta y su esposa Francisca Allende, ya se encuentra instalada en la habitación de la universidad estadounidense en la cual estudiará durante los próximos años.
Recordemos que la joven no quiso matricularse en una universidad chilena, sino que lo hizo en la Universidad de Loyola Marymount, ubicada al sur del Estado de California, en la que estudiará business and entrepreneurship con un minor en marketing". En español su carrera tendría por nombre "Negocios y emprendimiento" con un certificado en marketing.
La pieza de Milagros Zabaleta
Durante la jornada de este miércoles 20 de agosto, Milagros subió un video a sus historias de Instagram en la que aparece en su pieza, sentada encima de la cama. De acuerdo a lo que ella misma dijo, la habitación la compartirá con otro estudiante de la universidad.Ir a la siguiente nota
Su cama está pegada a una pared que da justo a una ventana, por lo que podrá despertarse con una vista al exterior y también con algo de luz natural.
A los pies de su cama se encuentra un pequeño escritorio de madera en el que podrá dejar sus materiales de estudio, y le servirá también para realizar sus deberes universitarios.
En la pared de enfrente se encuentra la cama de quien será su futuro compañero de habitación, y tiene exactamente las mismas comodidades que ella, a excepción de la ventana que da al patio del plantel universitario.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Nos tomó por sorpresa": Hija de Jorge Zabaleta se fue a estudiar a EEUU y así se despidió de su familia
- Emplazado en San Pedro de Atacama: ¿Cuándo cuesta alojarse en el hotel de Jorge Zabaleta?
- "No deja de ser un drama": Jorge Zabaleta confiesa sus temores tras decisión de su hija Milagros de irse de Chile