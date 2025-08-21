Milo Zabaleta mostró como es su pieza en la universidad estadounidense en la que está matriculada

21 ag. 2025 - 12:34 hrs.

La influencer Milagros "Milo" Zabaleta, hija del reconocido actor Jorge Zabaleta y su esposa Francisca Allende, ya se encuentra instalada en la habitación de la universidad estadounidense en la cual estudiará durante los próximos años.

Recordemos que la joven no quiso matricularse en una universidad chilena, sino que lo hizo en la Universidad de Loyola Marymount, ubicada al sur del Estado de California, en la que estudiará business and entrepreneurship con un minor en marketing". En español su carrera tendría por nombre "Negocios y emprendimiento" con un certificado en marketing.

La pieza de Milagros Zabaleta

Durante la jornada de este miércoles 20 de agosto, Milagros subió un video a sus historias de Instagram en la que aparece en su pieza, sentada encima de la cama. De acuerdo a lo que ella misma dijo, la habitación la compartirá con otro estudiante de la universidad.

Su cama está pegada a una pared que da justo a una ventana, por lo que podrá despertarse con una vista al exterior y también con algo de luz natural.

Milagros Zabaleta en su cama

A los pies de su cama se encuentra un pequeño escritorio de madera en el que podrá dejar sus materiales de estudio, y le servirá también para realizar sus deberes universitarios.

En la pared de enfrente se encuentra la cama de quien será su futuro compañero de habitación, y tiene exactamente las mismas comodidades que ella, a excepción de la ventana que da al patio del plantel universitario.

Pies de la cama y escritorio de Milagros Zabaleta

Todo sobre Famosos chilenos