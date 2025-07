"No deja de ser un drama": Jorge Zabaleta confiesa sus temores tras decisión de su hija Milagros de irse de Chile

28 jul. 2025 - 20:00 hrs.

Milagros Zabaleta se encuentra en la recta final para concretar un importante cambio en su vida. La hija del actor Jorge Zabaleta y de la diseñadora Francisca Allende disfruta de sus últimos días en Chile antes de mudarse al extranjero para comenzar una nueva etapa.

Tras terminar la enseñanza media, la joven manifestó en redes sociales su interés por continuar sus estudios superiores en Estados Unidos. Con ese objetivo visitó distintas universidades en el país norteamericano, hasta decidirse por la Loyola Marymount University, ubicada en Los Ángeles, California.

A diferencia de su padre, que eligió el camino artístico como profesión, Milagros decidió inclinarse por el ámbito empresarial. En concreto, estudiará "Business and Entrepreneurship" (Negocios y Emprendimiento) con una especialización en Marketing.

En una reciente entrevista con Revista Velvet, Jorge Zabaleta expresó su preocupación frente al hecho de que la influencer deje el nido familiar. "Que Milagros estudie afuera no deja de ser un drama. Sobre todo para su mamá, que ve partir a su hija y no quiere que se vaya", comentó.

Sin embargo, remarcó que con su esposa criaron a sus hijos sabiendo que en algún momento emprenderían su propio camino: "Siempre los criamos libres, independientes, responsables de su vida, de su destino. Y ellos deben pelear por lo que quieren. Milagros siempre quiso esto".

Jorge destacó que su hija "desde que nació fue una niña especial, caminó a los 10 meses. Tiene un carácter increíble, siempre feliz, gozadora, alegre". Milo, por su parte, confesó que estudiar afuera es uno de sus sueños de infancia: "Nunca he pensado distinto (…) este siempre fue mi plan".

En este contexto, el actor abrió su corazón y reconoció cuáles son sus principales temores: "Me da miedo que mi hija viaje. Me da miedo desde que sube al avión. Me da miedo que vaya a otro país. Me da miedo no estar cerca".

Finalmente, declaró que "no por eso voy a limitar su vida ni cortarle las alas. Ella puede hoy irse a estudiar fuera de Chile. Algo que es un sueño para cualquiera".

