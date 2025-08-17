"Nos tomó por sorpresa": Hija de Jorge Zabaleta se fue a estudiar a EEUU y así se despidió de su familia

17 ag. 2025 - 15:15 hrs.

La influencer Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, se fue a vivir a Estados Unidos para estudiar en la Escuela de Negocios de la Universidad Loyola Marymount, en Los Angeles, California.

La joven de 19 años partió de viaje el pasado sábado 16 de agosto, y días antes organizó una fiesta de despedida, para rodearse de sus seres queridos antes de comenzar esta nueva etapa de su vida.

"Ella lo preparó todo y nos tomó por sorpresa", reveló en LUN la madre de Milagros, Francisca Allende, respecto a la reunión.

"Invitó a la familia más cercana, a los que vemos siempre, a los amigos nuestros que han sido parte de toda la vida, escogió solo a los importantes", agregó.

La despedida de su abuelo

Francisca Allende, diseñadora y emprendedora de moda, compartió en su Instagram un registro en el que el abuelo de Antonia, Antonio Zabaleta, músico de Los Red Juniors, le dedicó unas palabras muy emocionantes y luego bailó con ella "un lentito".

"Nos agarró de sorpresa a todos porque mi suegro es bastante prudente y justo antes de que se fueran todos se paró y dijo 'quiero decir unas palabras' e invitó a bailar a Milagros, y la verdad es que no nos esperábamos que pasara algo así", contó la esposa del actor.

Además, dijo que la relación de Antonio con Milagros "va más allá de una típica relación de abuelo y nieta, aparte que tienen mucho en común por la música, eso los une bastante".

"Estamos todos con ataque"

Francisca aseguró que no cree que a su hija le cueste adaptarse a su nueva vida. "Ella es súper independiente, pero siempre ha sido familiona, está acostumbrada a que somos todos súper pegotes".

"Para ella nunca fue una opción estudiar en Chile, entonces siempre supimos que se iba, pero aun así nos cuesta más a nosotros que a ella", agregó.

"Milagros sabes a lo que va, se preparó, sabe que va a echar de menos, pero estamos todos con ataque, sobre todo yo porque es súper partner mía, es bastante centro mío, y llena mucho espacio, desde que llega y tira la mochila en la entrada de la casa y se saca los zapatos en mi pieza, va dejando una estela de desorden que es imposible no sentirla, entonces vamos a echar de menos todo, desde el grito del 'hola' en la entrada, estamos súper unidos", afirmó.

La madre de Milagros expresó que "no tengo ninguna expectativa. Quiero que haga lo que le gusta, que sea feliz, que sepa que -y yo creo que no va a volver- que si echa mucho de menos, puede volver ¡Pero sé que ella no va a volver! La verdad es que siempre ha cumplido con todas las expectativas que hemos tenido, y no tengo ninguna más que sea feliz y que logre todo lo que quiera".

