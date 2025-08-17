Asistió Tonka Tomicic: Conoce en fotos cómo fue el elegante matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

17 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Ayer sábado Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat dieron el "sí" en un elegante y romántico matrimonio, que tuvo lugar en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

Tras 12 años de relación, la pareja celebró su amor en un evento al que asistieron sus familiares y amigos, entre los que figuran algunos conocidos rostros de televisión.

Entre los asistentes famosos destacaron Tonka Tomicic y Nacho Gutiérrez, quienes compartieron en sus redes sociales historias referentes al matrimonio.

Así fue el elegante y romántico matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

La ceremonia se llevó a cabo en la exclusiva Casona de la Laguna de Chicureo, la cual estaba ornamentada con un estilo rústico, pero elegante.

Los detalles de la ceremonia quedaron en evidencia en las publicaciones de Instagram compartidas tanto por Carmen Gloria como Bernardo, las que reflejan una jornada llena de flores, bailes, risas y mucho amor.

