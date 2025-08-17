¡Dieron el "sí"!: Así fue el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
La abogada y conductora de televisión, Carmen Gloria Arroyo, contrajo matrimonio con Bernardo Borgeat ayer sábado 16 de agosto, en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, Región Metropolitana.
Luego de 12 años juntos, la consolidada pareja dio el "sí" en una especial ceremonia realizada en un recinto ornamentado con un estilo rústico, pero elegante.
Aunque ni Carmen Gloria ni Bernardo han compartido imágenes en sus redes sociales, por ahora, algunos asistentes los etiquetaron en publicaciones de Instagram.Ir a la siguiente nota
Gracias a ello, los seguidores de la pareja pudieron ver cómo lucieron en la boda: la abogada eligió un vestido blanco con brillantes junto a un sutil cinturón, mientras que el argentino optó por un clásico esmoquin.
"Qué guapos, felicidades", "Lo mejor para ustedes", "Qué alegría por los dos, muchas bendiciones para esta nueva familia", fueron algunos de los mensajes que recibieron los recién casados.
Revisa a continuación las fotos de la boda de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
