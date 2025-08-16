Augusto Schuster interpreta canción de Amango y genera furor en redes sociales: "Lo que nadie pidió pero todos necesitábamos"

16 ag. 2025 - 21:15 hrs.

El cantante y actor Augusto Schuster apeló a la nostalgia de toda una generación tras subir un video en el que aparece interpretando una canción de la serie "Amango", la cual protagonizó cuando era un adolescente junto a un grupo de actores que hoy están en Mega, como Felipe Rojas y Magdalena Müller.

Con guitarra en mano, Schuster interpretó los acordes de la canción "Como podría yo ser feliz", una balada romántica en la que el interlocutor reconoce estar enamorándose, pese a que él pensaba que nunca sentiría algo así.

Una interpretación valorada por los fans de la serie

Cabe recordar que en la serie, el personaje de Augusto está perdidamente enamorado del papel de Magdalena Müller, la cual coincidentemente en la ficción se llamaba igual que ella.

El posteo recibió cientos de comentarios de parte de sus seguidores, quienes se alegraron por escuchar esta canción que no oían prácticamente desde que fue emitida la serie, hace ya casi 20 años.

"Qué bonitos recuerdos de ver Amango", "lo que nadie pidió, pero todos necesitábamos", "que vuelva Amango en un concierto", "la necesito escuchar completa", "tú tocando guitarra y cantando es todo lo que está bien en este mundo", son algunos de los mensajes del posteo.

El comentario del compositor de la canción

Quien también apareció fue el cantautor Gonzalo Yáñez, quien compuso la canción para la serie. "Todavía me acuerdo que te encantó de una y la empezaste a cantar en seguida. Funcionó al instante", le escribió.

Augusto Schuster le contestó, "tu magia de escribir canciones como esta, amigo". Gonzalo cerró el intercambio de mensajes señalándole, "mis canciones con tu dulce voz siempre se llevaron de maravilla. Deberíamos repetir la fórmula".

Comentarios de Gonzalo Yáñez y Augusto Schuster

Todo sobre Famosos chilenos