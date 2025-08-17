¿Recuerdas al "Yoni" de "Sres. Papis"?: Así luce quien hoy se está desarrollando como futbolista

17 ag. 2025 - 10:15 hrs.

Además de los actores ya consolidados, las teleseries de Mega también han contado con la participación de diferentes niños que se han ganado el cariño de los televidentes. Pese a su corta edad, en la mayoría de los casos, los pequeños han cautivado a la audiencia con sus dotes actorales.

Entre los años 2016 y 2017, se emitió la exitosa teleserie nocturna "Sres. Papis", donde uno de los que se robó todas las miradas fue Diego Guerrero, recordado por su papel del pequeño Jonathan "Yoni" Moreno, hijo ficticio de los actores Jorge Zabaleta y Lorena Capetillo.

Así luce hoy el pequeño "Yoni"

Guerrero tenía solo 6 años cuando debutó en la pantalla chica. Luego de "Sres. Papis", participó en la teleserie vespertina "Si yo fuera rico", siendo esta su última producción en su corta carrera actoral.

A través de su cuenta de Instagram, el joven se mantiene en contacto con sus seguidores y comparte la que es su vida ahora.

Si bien hoy ya no está en pantalla, Diego Guerrero, quien actualmente tiene 15 años, está dedicándose a otras de sus pasiones: el fútbol.

En específico, el adolescente forma parte de la escuela de Cobresal de Puente Alto.

Todo sobre Teleseries Mega