Pedro Engel dedica mensaje a su hijo tras quiebre con la actriz Carola Varleta: "Vamos a renacer"

17 ag. 2025 - 11:15 hrs.

La actriz Carola Varleta acaparó los titulares de todos los medios de espectáculo el pasado lunes tras revelarse su presunto romance con el periodista Francesco Gazzella. Cabe recordar que ambos son compañeros de trabajo desde 2023 como conductores del mismo programa en radio Universo.

No obstante, la alerta sobre una relación entre Varleta y Gazzella develó además el quiebre de la actriz con el empresario Kabir Engel, quien fue su pareja durante 10 años.

El mensaje de Pedro Engel

Si bien Carola Varleta y Kabir Engel optaron por mantener un perfil más bien bajo en torno a su relación, se sabe que en sus 10 años como pareja tuvieron dos hijos.

Así, la actriz se convirtió en nuera y madre de dos de los nietos del popular astrólogo nacional Pedro Engel, padre de Kabir. De este modo, en medio de la explosión mediática desatada por los rumores de una nueva relación entre Varleta y Gazzella, el tarotista no guardó silencio.

Durante su espacio de predicciones en las pantallas de TV+, Pedro Engel aprovechó de enviar un sentido mensaje a su hijo Kabir cuando los portales de farándula y redes sociales aún especulaban sobre su ruptura con Carola Varleta. "Les toca renacer después de una muerte, un paso a la oscuridad y un descenso al infierno", señaló el astrólogo cuando se refirió a Libra, signo de Kabir.

"Ánimo para todos los Libra, tienen que renacer con el sol y estar en contacto con la naturaleza en estos días bonitos. No importa si llueve o truene, así que tome contacto con la naturaleza", agregó el tarotista antes de dirigir sus palabras directamente a su hijo.

"Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir. Vamos a renacer, vamos con ese sol a brillar en la vida", concluyó Pedro.

Todo sobre Famosos chilenos