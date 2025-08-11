Aseguran que Carolina Varleta se separó tras 10 años de relación y comenzó un romance con Francesco Gazzella

11 ag. 2025 - 15:26 hrs.

Una nueva pareja se habría desarmado en el siempre convulsionado mundo de la farándula chilena. Se trata, en esta oportunidad, de nada más ni nada menos que de Carolina Varleta con el empresario Kabir Engel, hijo del reconocido astrólogo chileno, Pedro Engel.

Ambos estuvieron juntos por cerca de 10 años. Se conocieron en Alemania, luego que un cuñado de ella los presentara en una comida. El flechazo fue inmediato y se prolongó por una década, en la que nacieron sus dos hijos, a quienes bautizaron como Filipa y Max.

El fin del matrimonio y el comienzo de una nueva relación

Un programa de CHV dio a conocer el quiebre de la larga relación de la actriz, del cual no fueron entregadas las causas ni razones que habrían llevado a ambos a tomar esta decisión.

Eso sí, se informó que la soltería no le habría durado mucho a Carolina, puesto que habría comenzado una relación con el periodista Francesco Gazzella, con quien conduce un programa de lunes a viernes en la radio Universo, que comenzó en 2023.

Sobre el tema, lo único que Francesco se limitó a decir, ya que Varleta no quiso hablar con el programa de CHV, fue "somos buenos compañeros de trabajo", evitando responder directamente a la pregunta de que si se encontraba soltero, puesto que ante aquello dijo, "estoy contento".

Una relación de trabajo... ¿Y algo más?

Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química y buena onda de ambos se dio de inmediato. Sin ir más lejos, en noviembre del 2024, en una conversación con Página 7, Carolina trató a su compañero de radio como un "regalo de la vida".

Carolina y Francesco

"Para nosotros, hacer el programa todos los días, de 5 a 7... cada uno llega con su día, él llega con todo el día de trabajo encima y yo también, pero cuando estamos ahí, ponemos pausas a nuestras vidas. Nos llenamos de energía, nos reímos, entrevistamos gente muy entretenida. Tenemos un abanico de todo tipo de personas", indicó en ese entonces.

