Carmen Tuitera anuncia que le pidió matrimonio a su pareja tras reconciliación: "La décima es la vencida"

¡Suenan las campanas de boda! La influencer Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, sorprendió a sus seguidores al anunciar que le pidió matrimonio a su pareja, Federico Espil. Él aceptó y ya comenzaron los preparativos para el gran día.

"Sr. y Sra. Espil. Ahora sí que sí, cabras (de nuevo). Le pedí matrimonio a Fede y me dijo que sí", escribió en la descripción de un carrusel de fotografías en Instagram, donde aparece junto a su futuro marido. La sección de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la relacionadora pública explicó que junto a Federico han compartido más de diez años de vida, con múltiples altibajos, una nueva reconciliación en marzo pasado, dos hijos y una mascota. "Creo que ya era hora de cotar el leseo", afirmó entre risas.

En este sentido, explicó que la reciente separación les sirvió para reflexionar sobre la relación y crecer individualmente. "Nos dimos cuenta de que lo que tenemos es único y valioso. El amor que compartimos es fuerte, y quería dar un paso que reflejara nuestro compromiso es mutuo", señaló.

"Él a me había pedido una vez (con anillo incluido), pero no se dio. Por lo mismo, quise derribar eso que a menudo se espera, que los hombres tomen la iniciativa. Además, la décima es la vencida", comentó, aludiendo al número de veces que han vuelto a estar juntos.

La propuesta la realizó el sábado pasado en Barrio Italia, mientras comían pastas con sus hijos. "Le pregunté si me amaba y me dijo que sí, que me ama libre y loca. Y ahí, en nuestro momento de debilidad, le dije que esta vez nos casaremos, pedí al toque hora en el Registro Civil", detalló.

Eso sí, deberá esperar algunos meses para el matrimonio, ya que no había horas disponibles para el trámite. "Estaba todo ocupado. Así que encontré hora para febrero de 2026. Hicimos un grupo de WhatsApp y comenzamos los preparativos", comentó Carmen.

