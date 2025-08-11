"Me da miedo": Daniel Valenzuela revela que su hija Alondra se irá de intercambio al extranjero por seis meses

11 ag. 2025 - 13:37 hrs.

Alondra Valenzuela, actriz infantil que ha destacado con sus personajes en teleseries como "Verdades Ocultas", "Demente" o "Generación 98", tomó una importante decisión a sus cortos 14 años: se va a ir de intercambio por algunos meses a Canadá.

Una determinación que tiene algo triste al progenitor de la adolescente, el animador de televisión y locutor radial Daniel "Palomo" Valenzuela, quien contó detalles de lo anterior al programa "Only Friends", estrenado este sábado 9 de agosto por Mega.

"Me da miedo"

Una revelación que se dio en medio de una conversación sobre su familia. Partió diciendo, "y (estoy) enamorado de mis hijas, por supuesto. Ya no es la misma relación que tenía tiempo atrás, porque tienen 17 y 14 años, te pescan menos. Es difícil, estoy de Uber, fines de semana para acá, para allá".

El locutor aseguró que Eloísa, la mayor, tiene muchas ganas de dejar el país, pero Alondra es quien se encuentra actualmente más cerca de realizarlo, ya que dentro de poco se irá por seis meses a Vancouver, Canadá.

Daniel Valenzuela

"Estoy de muerte, de muerte (...) me da miedo. Me da pena igual, pero es una mezcla, es una dualidad muy rara. Me da orgullo, me da admiración, le deseo lo mejor, pero me da mucha pena desde lo egoísta que uno es", acotó.

La niña realizará, además de sus estudios escolares, un curso de teatro en Canadá para perfeccionar aún más su técnica. Una oportunidad "bonita", dijo Daniel, que nació luego que ella visitara un Festival de Cine en Toronto con el largometraje que coprotagonizó en 2023, "La contadora de películas".

Todo sobre Famosos chilenos