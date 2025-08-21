Familia de Willy Benítez revela complejo estado de salud del humorista: "Se encuentra en silla de ruedas"

21 ag. 2025 - 13:07 hrs.

Preocupación existe en el mundo del humor chileno por el estado de salud del histórico comediante Willy Benítez, actor de profesión, quien sufrió hace algunos días un accidente cerebro vascular (ACV) que lo mantiene por estos días en silla de ruedas.

Paulo Iglesias, colega de Willy, comenzó una campaña de recaudación de fondos mediante su cuenta de Facebook, con el objetivo de apoyar económicamente a la familia de Benítez, quien se encuentra otorgándole los cuidados.

Complejo estado de salud de Willy Benítez

Sobre una imagen en la que aparece Willy, Paulo Iglesias escribió, "quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando por un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista".

Por lo anterior dejó la cuenta vista de la esposa de Benítez, María Clara González, para quienes estén interesados en depositarle.

Willy Benítez

Tras la revelación que hizo Paulo Iglesias, fue el hijo de Willy Benítez quien salió a confirmar lo expresado por el comediante, asegurando además que la recaudación de fondos es urgente, puesto que la situación familiar sería "insostenible".

"Él no quería exponer su estado de salud, por la trayectoria que tiene como artista. El tema económico ya es insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y hoy se encuentra en silla de ruedas y utilizando pañales", indicó, según Página 7.

Willy Benítez

"A las personas que saben del día a día sobre el estado de mi padre, estoy agradecido de todo corazón, de todo el cariño y apoyo entregado", cerró.

