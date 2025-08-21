Cata Vallejos pide disculpas tras críticas por publicaciones sobre incidentes en partido de la U: "Lamentable el vandalismo"

21 ag. 2025 - 10:10 hrs.

Miles de hinchas de Universidad de Chile viajaron hasta Argentina para presenciar el duelo de los azules frente a Independiente, por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por graves incidentes protagonizados por las barras, que obligaron a suspender el partido.

Entre el público se encontraba Catalina Vallejos, quien asistió para alentar a su pareja, el futbolista chileno Pablo Galdames, actual jugador de los "Diablos Rojos". La influencer fue testigo directo del caos en el estadio y registró varios videos que, tras ser difundidos en redes sociales, generaron gran indignación entre los usuarios.

Cata Vallejos pide disculpas tras críticas por publicaciones sobre incidentes en partido de la U

En uno de ellos, respondió a las críticas de aquellos que la emplazaron por no apoyar al club chileno: "No tiene nada que ver eso de apoyar a tu país, yo apoyo al equipo que esté jugando mi pololo (…) las barras deberían comportarse como tal, encuentro que es terrible esto".

Posteriormente, Vallejos enfocó a los hinchas de Universidad de Chile y comentó: "¿Qué les costaba portarse bien? Toda la gente de Independiente que debería estar ahí no puede estar ahí". Y a eso agregó: "Por su culpa no se puede seguir el partido, qué vergüenza. Están tirando cosas desde arriba".

"Que triste todo, lamentable el vandalismo por parte de los que hicieron daño, por parte de cualquier lado. Hay familias en ambas hinchadas, muchos vienen a ver a su equipo tranquilamente con hijos, amigos esposas, y da mucha pena que pasen este tipo de cosas", escribió en otro post.

Más tarde, la modelo eliminó los videos, aunque estos ya habían sido replicados por otros internautas. Luego, compartió un mensaje en sus historias pidiendo disculpas. "Yo acabo de llegar a mi casa y viendo recién todo lo que pasó en algunos videos que me mandaron, lo encuentro terrible, la violencia por algunos hinchas del Rojo", aseveró.

"No avalo la violencia ni ahora ni nunca. La salud de las personas agredidas es lo más importante ahora. Y perdón si les molestó lo que subí al principio, pero era lo que veía desde donde estaba y en el momento", complementó.

Por último, enfatizó en que "de corazón espero que estas cosas no vuelvan a suceder. Fue muy feo ver todo eso. Las autoridades deberían poner mano firme a cualquier tipo de violencia".

Historias de Instagram de Catalina Vallejos

