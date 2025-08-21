Vive en España y está casada con un excompañero: Así luce hoy Catalina Bono, la ganadora de "Protagonistas de la Fama"

21 ag. 2025 - 08:10 hrs.

En 2003 se realizó el primer reality show de la televisión chilena, "Protagonistas de la Fama", donde 14 jóvenes fueron grabados día y noche mientras se mantuvieron encerrados en una casa-estudio a lo largo de tres meses.

La ganadora de dicho programa de televisión fue Catalina Bono, una viñamarina de 20 años que logró conseguir más del 55% de los votos. Además, se llevó un auto y un contrato para participar en la teleserie "Hippie" de Canal 13, con un papel secundario donde daba vida al personaje de Paula Kusevic.

La carrera artística de Catalina Bono

Tras dicha experiencia, Bono volvió a la pantalla chica para ser parte de una segunda teleserie, "Quiero, si tú quieres", del mismo canal. Ahí descubrió su gusto por la actuación y se decidió por estudiar teatro en el DuocUC, institución donde luego participó en destacados montajes teatrales.

En 2010 se trasladó a Madrid, España, junto a Francisco "Pancho" Möller, también exparticipante de "Protagonistas de la Fama" y su actual esposo. En el país ibérico continuó desarrollando su faceta artística, esta vez enfocada en la música.

"Partir a España fue un sueño en común, a mi esposo le ofrecieron trabajo aquí en Madrid, armamos las maletas y nos vinimos. Nos casamos un sábado y llegamos aquí un lunes. Al principio nos veníamos por dos años y la vida se ha encargado de mantenernos aquí", comentó a La Cuarta en 2017.

Catalina Bono y Francisco Möller

Para ese entonces, se encontraba preparando el lanzamiento de su segundo disco, titulado "Cae el Mar". De hecho, ese año regresó a Chile específicamente para promocionar su nuevo álbum, el cual contenía 7 canciones.

A sus 42 años, la ex chica reality se dedica plenamente a la actuación, continúa perfeccionándose y forma parte de una compañía de teatro. Actualmente, se encuentra presentando su obra "Un novio de emergencia".

Así luce hoy Catalina Bono

