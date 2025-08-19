Con 16 años sigue brillando en la actuación: Así luce Helen Mrugalski, recordada por interpretar a Sofía en "Sres. Papis"

19 ag. 2025 - 08:10 hrs.

"Señores Papis", la exitosa teleserie nocturna de Mega que lideró los índices de audiencia en 2016 y 2017, destacó por incluir en su elenco a jóvenes talentos que dieron vida a los entrañables hijos de los tres protagonistas.

Una de las niñas que encantó al público con su talento actoral fue Helen Mrugalski, quien a sus cortos 7 años debutó en televisión interpretando a Sofía, la hija de Fernando (Francisco Melo). Su participación marcó el inicio de una estrecha relación con el Área Dramática de Mega.

Tras ese exitoso debut, Helen continuó su carrera actoral participando en otras producciones del canal, como "Casa de Muñecas" (2018), "Edificio Corona" (2020), "Demente" (2021) y "Hasta Encontrarte" (2022), esta última siendo su más reciente aparición en pantalla.

Sin embargo, su ausencia en nuevas teleseries no significa un alejamiento de la actuación. La joven actriz también fue parte de exitosas series como "La Jauría" y "El Presidente", y en 2025 incursionó en el cine con "Cuerpo Celeste".

En la ficción, que recibió críticas positivas en festivales de cine internacionales, Helen asumió un rol protagónico interpretando a Celeste, una adolescente que enfrenta un quiebre familiar tras la muerte de su padre en medio de un eclipse solar ocurrido en Chile.

Luego, comenzó a trabajar en las grabaciones del cortometraje "La noche más oscura", dirigido por Andrés Gallegos, donde compartirá elenco con actores como Néstor Cantillana.

Actualmente, Helen tiene 16 años y cursa segundo año de enseñanza media. A través de sus redes sociales ha mostrado que su interés no se limita solo a la actuación, sino que también incluye la danza, disciplina que desarrolla como parte de una academia de artes escénicas dirigida por Maitén Montenegro.

Así luce la actriz Helen Mrugalski

