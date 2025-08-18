A 9 años de su participación en "Sres. Papis": Así luce hoy el joven actor Beltrán Izquierdo

18 ag. 2025 - 08:10 hrs.

"Señores Papis", la exitosa teleserie nocturna de Mega que lideró los índices de audiencia en 2016 y 2017, destacó por incluir en su elenco a jóvenes talentos que dieron vida a los entrañables hijos de los tres protagonistas.

Uno de los pequeños más recordados, y que ha participado en varias producciones del Área Dramática de Mega, es Beltrán Izquierdo, quien en esa ficción dio vida a Lucas, el hijo de Julián Álvarez, personaje interpretado por Simón Pesutic.

La carrera actoral de Beltrán Izquierdo

Ya en 2018 reapareció en la pantalla chica en la producción histórica nocturna "Perdona nuestros pecados", siendo José Tomás Quiroga, hijo ilegítimo de los personajes Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy) y Ángela Bulnes (Paola Volpato).

Beltrán llegó a la teleserie tras un salto temporal, ya que en primera instancia era Ángel Kaltwasser quien le daba vida a José Tomás, cuando era un infante.

Un año después, en 2019, aterrizó en "Verdades Ocultas" como Tomás "Tomasito" Valencia, niño que cuando bebé fue secuestrado por Leonardo San Martín (Carlos Díaz), a quien le guarda un profundo respeto y cariño, pese a sus fechorías.

En 2024, dio el salto a la pantalla grande de la mano de la película "La contadora de películas", en la que también participó Alondra Valenzuela, otro de los jóvenes talentos que ha brillado en teleseries. La cinta fue grabada en el desierto de Atacama y contó con la participación del actor hispano alemán Daniel Brühl.

Actualmente, Beltrán tiene 16 años y, aunque no es muy activo en redes sociales, mantiene una gran comunidad de seguidores.

Así luce actualmente Beltrán Izquierdo

