21 ag. 2025 - 11:39 hrs.

Rosemarie Dietz atraviesa un complejo momento personal. La recordada integrante de "Mekano" reveló haber sufrido una nueva infidelidad por parte de su esposo, Cristóbal González, situación que derivó en otra ruptura matrimonial que, esta vez, parece ser definitiva.

En esta oportunidad, la exbailarina expuso la situación en redes sociales y acusó a González de abandono parental: "¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, … No se lo deseo a nadie… suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra".

Dany Aránguiz revela el consejo que le dio a Rosemarie Dietz tras sufrir nueva infidelidad

En este contexto, una de las personas que le expresó su apoyo a Rosemarie fue Daniela Aránguiz, con quien mantuvo una estrecha amistad durante su época como rostro del extinto programa juvenil de Mega. El gesto se dio luego de que la opinóloga abriera una ronda de preguntas a través de Instagram.

"Ayuda a Rosemarie, su marido la engañó. Pobre, es tan bella", le escribió una seguidora. Ante este comentario, la panelista de "Only Fama" decidió responder con un video. "La verdad es que yo hablé con la Rose, ella sabe que la apoyo 100%", partió aclarando.

Rosemarie Dietz/Instagram

En este contexto, la panelista destacó el fuerte lazo que la une a Rose, un vínculo que ha perdurado con el paso del tiempo: "Somos amigas hace mucho, muchos años, creo que yo sabía esto antes que lo hiciera público".

A raíz de la confianza que existe entre ambas, señaló que incluso se atrevió a aconsejarla sobre cómo enfrentar la situación: "Aunque ustedes no lo crean, yo misma le dije que no lo hiciera público porque al final la pareja de ella no es conocida y uno se hace daño a largo plazo".

Finalmente, recalcó que, pese a que Rose no siguió su recomendación, siempre podrá contar con su apoyo incondicional.

"Cada uno sabe lo que hace, siempre va a tener mi apoyo, ella lo sabe. Hablamos harto hoy día, ayer, antes de ayer, y yo sabía esta noticia antes de que se supiera públicamente, y como es mi amiga, obviamente, que yo no la voy a contar. Pero ella sabe que la quiero mucho y que aquí estoy", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos