Conoce a los animadores y rostros de Mega nominados a los Premios Cordillera 2025

Este lunes 18 de agosto se dio a conocer la larga lista de nominados a los Premios Cordillera 2025, los cuales reconocen a lo mejor de la televisión y las redes sociales durante el último año en curso. A diferencia de otros galardones, este reconocimiento es escogido por votación popular.

Son varias las figuras de Mega las cuales están nominadas en diferentes categorías. Revisa a continuación cuáles son los programas, rostros, teleseries, actores y actrices nominados, a los cuales puedes premiar con tu voto.

Mega en los Premios Cordillera: Los rostros y animadores nominados

Mejor animador

José Antonio Neme

Mejor animadora

Karen Doggenweiler

María José Quintanilla

Karen y Neme

Mejor meteorólogo/rostro del tiempo

Jaime Leyton

Alejandro Sepúlveda

Mejor rostro o dupla informativa

Juan Manuel Astorga

Rodrigo Sepúlveda

Mejor panelista/coanimador

Marianne Schmidt

Daniela Aránguiz

El resto de nominaciones de Mega

Mejor programa de espectáculos/farándula

"Only Fama"

Mejor programa cultural/familiar

"Viajando ando"

"Acceso a lo nuestro"

"De paseo"

Mejor Actriz

Francisca Walker

Nicole Espinoza

Catalina Guerra

Octavia Bernasconi

Begoña Basauri

Josefina Fiebelkorn

Vivianne Dietz

Carolina Arregui

Mejor Actor

Jorge Arecheta

Alejandro Trejo

Pipo Gormaz

Francisco Melo

Pedro Campos

Mejor matinal

"Mucho Gusto"

¿Cómo votar por tu favorito?

Quienes deseen participar en la elección de los ganadores podrán hacerlo siguiendo un sencillo proceso de votación en línea. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de apoyar a sus favoritos y ser parte de la premiación.

Ingresa al sitio web pagina7.cl/premios-cordillera (pulsa aquí)

Una vez dentro, la página solicitará que escribas un correo electrónico. Inscríbete con el que usas regularmente, ya que desde el sitio te enviarán un mail. También puedes iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple.

Abre el correo con el que te inscribiste, busca el correo de los Premios Cordillera y aprieta el botón naranjo "votar".

Allí serás redireccionado al sitio web de los Premios Cordillera y podrás comenzar a votar. Puedes repetir este proceso con el mismo correo que te inscribiste cada 24 horas.

