Fundadora de la farándula chilena: Daniella Campos es la segunda confirmada para "El Internado"

18 ag. 2025 - 13:00 hrs.

“El Internado”, el nuevo reality de Mega que se estrenará dentro de las próximas semanas por nuestras pantallas anuncia a su segunda participante: la ex Miss Chile para Miss Mundo, Daniella Campos.

Reconocida por ser una de las fundadoras de la farándula chilena, su polémica y frontal personalidad le han permitido ganarse un espacio mediático, donde sus comentarios sin anestesia y sin temor al conflicto hacen temblar al mundo del espectáculo.

El primer reality de Daniella Campos

En "El Internado", Daniella Campos vivirá su primera experiencia en un reality de encierro y convivencia extrema, aunque no le teme a este desafío: "Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres. En el fondo, creo que esto trae algo bueno para las personas que trabajan en lo que yo hago. Permite mostrar un lado más humano, o cómo uno vive o se relaciona generalmente con las demás personas", reflexiona la periodista.

Además, comenta que este desafío le parece "una oportunidad única en la vida. Estoy emocionada, porque encuentro que hay toda una mezcla de sensaciones explosivas".

Daniella Campos

Daniella Campos será una de las figuras protagónicas de "El Internado”, sin embargo, tendrá que enfrentar otro de los desafíos del reality: la cocina. Reconoce que "yo cocino como cocina cualquier persona en su casa, pero lo dulce... no sé hacer nada. Sé hacer queque y quizás pueda sacar un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta".

Con esta emoción y perseverancia se enfrentará a la rigurosidad y exigencia del director de la academia, el chef francés Yann Yvin.

¿Podrá Daniella convivir sin polémicas con sus compañeros? ¿Podrá cambiar la actitud sin filtro por una centrada en la cocina? ¿Serán sus platos tan impactantes como su historia en la farándula?

Con esta expectativa Daniella Campos se confirma como la segunda participante de "El Internado", donde 18 participantes buscarán sobrevivir a un encierro de convivencia extrema 24/7, superando exigentes pruebas físicas y de cocina, además de tener que ingeniárselas para cultivar, cosechar y producir los ingredientes de sus preparaciones.

