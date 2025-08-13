Directamente desde Nueva York: Di Mondo es el primer confirmado para "El Internado"

13 ag. 2025 - 12:46 hrs.

“El internado”, el nuevo reality de Mega, anuncia a su primer participante: El único e inigualable Di Mondo, reconocido socialité e influencer, que en el mundo de la moda y de la alta costura impacta por su personalidad y su estilo, características que incluso lo llevaron a ser considerado como "la persona más fotografiada de Nueva York".

Di Mondo vivirá su primera experiencia en un reality de encierro extremo después de haber recibido múltiples ofertas para participar de programas de este género. Para eso asegura que viene a "vivir la experiencia al máximo, y no solo aprender a cocinar, sino también a conocer gente nueva, compartir, crear nuevas relaciones. En verdad se trata de entregarme con todo, porque yo no soy 100%, soy 110%".

La trayectoria de Di Mondo

Di Mondo vive en Nueva York hace 20 años y llegará a "El Internado" no solo con la experiencia de su exitosa trayectoria en el mundo de la moda. También llegará para enfrentar uno de los desafíos que aún tiene pendiente: La Cocina, sobre la que reconoce que "yo en verdad no sé cocinar, literalmente nada"

"Por eso me parece que este será un desafío interesante. Lo que sí siento es que la cocina es el corazón del hogar, y yo soy de una idea de que en el fondo el hogar, el cariño y amor son lo más importante".

Di Mondo

En todo caso, asume tener "mucha habilidad y desarrollo del gusto y mucha experiencia en saborear todo tipo de comidas". Con estas herramientas se enfrentará a la rigurosidad y exigencia del director de la academia, el chef francés Yann Yvin.



¿Di Mondo podrá realmente cambiar las lentejuelas y las alfombras rojas por el delantal, el cucharón y la cocina? ¿Serán sus platos y montajes tan increíbles como sus outfits?



Con esta expectativa Di Mondo es oficializado como el primer participante de “El Internado”, en la que 18 participantes buscarán sobrevivir a un encierro de convivencia extrema 24/7, superando exigentes pruebas físicas y de cocina, además de tener que ingeniárselas para cultivar, cosechar y producir los ingredientes de sus preparaciones.

