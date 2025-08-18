Premios Cordillera 2025: Estos son los nominados de Mega por los que podrás votar

18 ag. 2025 - 14:39 hrs.

Los Premios Cordillera, organizados por Página 7, tendrán una segunda edición. Este certamen tiene como objetivo reconocer a los programas, comunicadores, actores y nuevos talentos que han marcado pauta en el mundo del espectáculo local.

Este lunes 18 de agosto se dio el puntapié inicial a la votación, en la que el público podrá elegir a los mejores exponentes de cada sección, abarcando no solo televisión, sino también música, humor, redes sociales y plataformas de streaming.

En total, podrán votar de manera virtual en 19 categorías. El proceso de votación estará disponible hasta el 26 de septiembre a las 14:00 horas y los resultados se darán a conocer el próximo miércoles 1 de octubre en una especial velada que incluye alfombra roja.

Al igual que en 2024, los nominados incluyen diversos programas, teleseries y figuras de nuestro canal que, en el último periodo, han sobresalido por su labor, obteniendo el reconocimiento y la preferencia de la audiencia.

Nominados de Mega a Premios Cordillera 2025

A continuación, te presentamos a los nominados de Mega que competirán en los Premios Cordillera 2025:

Programas

"Mucho Gusto" - Mejor Matinal

"Only Fama" - Mejor Programa de Espectáculos/Farándula

De Paseo - Mejor Programa Cultural/Familiar

Viajando Ando - Mejor Programa Cultural/Familiar

Rostros

José Antonio Neme - Mejor Animador

Karen Doggenweiler - Mejor Animadora

María José Quintanilla - Mejor Animadora

Marianne Schmidt - Mejor Panelista/Coanimador

Daniela Aránguiz - Mejor Panelista/Coanimador

Jaime Leyton - Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo

Alejandro Sepúlveda - Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo

Juan Manuel Astorga - Rostro o Dupla Informativa

Rodrigo Sepúlveda - Rostro o Dupla Informativa

María José Quintanilla (Qué culpa tengo yo) - Canción/Lanzamiento del Año

Actrices

Francisca Walker (Nuevo Amores de Mercado) - Mejor actriz

Nicole Espinoza (El jardín de Olivia) - Mejor actriz

Catalina Guerra (El jardín de Olivia) - Mejor actriz

Octavia Bernasconi (Los Casablanca) - Mejor actriz

Begoña Basauri (El jardín de Olivia) - Mejor actriz

Vivianne Dietz (Los Casablanca) - Mejor actriz

Carolina Arregui (Aguas de Oro) - Mejor actriz

Actores

Jorge Arecheta (Los Casablanca) - Mejor actor

Alejandro Trejo (El jardín de Olivia) Mejor actor

Pipo Gormaz (El jardín de Olivia) - Mejor actor

Francisco Melo (Los Casablanca) - Mejor actor

Pedro Campos (Nuevos Amores de Mercado) - Mejor actor

¿Cómo votar por tu favorito?

Quienes deseen participar en la elección de los ganadores podrán hacerlo siguiendo un sencillo proceso de votación en línea. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de apoyar a sus favoritos y ser parte de la premiación.

Ingresa al sitio web pagina7.cl/premios-cordillera (pulsa aquí)

Una vez dentro, la página solicitará que escribas un correo electrónico. Inscríbete con el que usas regularmente, ya que desde el sitio te enviarán un mail. También puedes iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple.

Abre el correo con el que te inscribiste, busca el correo de los Premios Cordillera y aprieta el botón naranjo "votar".

Allí serás redireccionado al sitio web de los Premios Cordillera y podrás comenzar a votar. Puedes repetir este proceso con el mismo correo que te inscribiste cada 24 horas.

