La venganza de Samuel y las dudas sobre qué sucedió con Martina: Revisa el avance de Los Casablanca

13 ag. 2025 - 13:22 hrs.

La teleserie "Los Casablanca" se encuentra en estos momentos en su infartante recta final, resolviéndose uno de los grandes secretos que ha marcado la producción: La verdadera vida de Juan Pablo (Jorge Arecheta) y su pasado con Luciana (Vivianne Dietz).

Y es que Iván (Francisco Melo) esperó el momento justo para contar este gran secreto, decidiendo hablar justo antes del matrimonio que Luciana iba a protagonizar con Samuel (Francisco Reyes Cristi).

Samuel comienza su venganza

En el capítulo que veremos este miércoles 13 de agosto por las pantallas de Mega, veremos que Samuel, cansado de ser el cuñado ejemplar con Juan Pablo, al enterarse del secreto, arremeterá contra él.

Y es que Juan Pablo intentará excusarse asegurando que lo mejor que pudo pasarle fue no casarse con Luciana. No obstante, Samuel no le creerá nada, y elegirá el camino de la violencia, dándole un certero combo en el rostro que lo deja completamente knock-out.

Samuel y Juan Pablo

De hecho, el personaje de Arecheta queda inconsciente por algunas horas, y al despertar nota que Samuel sigue en el departamento y lo tiene retenido. "Ni se te ocurra moverte, hue... mírame, tú no te mueves de aquí hasta que me digas que mierda pasó entre tú y Luciana", expresará un desesperado Samuel.

Por otro lado, Luciana encarará a Miranda (Sigrid Alegría) acusándola de haber revelado el secreto, mientras que Alexandra (Mariana di Girolamo) y Tormento (Felipe Rojas), saldrán a buscar a Martina (Octavia Bernasconi), quien se mantiene desaparecida.

Todo sobre Teleseries Mega