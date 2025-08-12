Martina se descontrolará y Juan Pablo utilizará su "Plan B": Revisa el avance de Los Casablanca

12 ag. 2025 - 11:56 hrs.

La teleserie nocturna de Mega, "Los Casablanca", se encuentra en uno de sus momentos más infartantes, pues en los últimos capítulos los televidentes ya presenciaron que la relación pasada entre Luciana (Vivianne Dietz) y Juan Pablo (Jorge Arecheta) salió a la luz.

Lo peor de todo fue que el "secreto" se reveló momentos antes de que Luciana y Samuel (Francisco Reyes Cristi) tuvieran su matrimonio, el que finalmente fue cancelado por Raimundo (Francisco Reyes).

Avance infartante de Los Casablanca

En el avance que mostró Mega del capítulo 137 de la exitosa teleserie, se puede ver que la esposa de Juan Pablo, Martina (Octavia Bernasconi), sale de forma descontrolada a bordo de su auto tras la polémica revelación.

En tanto, Luciana buscará consuelo en Pepe (su madre, interpretada por Katty Kowaleczko), luego de que Samuel llegara a su departamento y se enterara de la verdad, rompiendo la relación con la periodista.

En tanto, Samuel le confesará a su padre, Raimundo, que se siente completamente devastado tras la revelación, mientras pedirá perdón por todo lo sucedido.

Juan Pablo buscará no perderlo todo

Por otro lado, Juan Pablo se reunirá con Iván (Francisco Melo) para buscar una alternativa y no perderlo todo.

En concreto, Juan Pablo le preguntará al dueño del hotel si su oferta laboral sigue en pie, pensando en que romperá de manera definitiva sus lazos con la familia Casablanca.

Este capítulo se emitirá hoy a las 22:30 por las pantallas de Mega, pero si eres impaciente y no quieres esperar, te contamos que el episodio ya se encuentra disponible en la plataforma Mega Go.

