¿Lo reconociste? Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro fue el doble de Pedro Campos en "Nuevo Amores de Mercado"

Matías Torres García-Huidobro fue el actor que se encargó de realizar el doble de cuerpo de Pedro Campos en varias de las escenas de la teleserie "Nuevo Amores de Mercado", en la que Pelluco y Rodolfo interactuaban entre ellos.

El joven, quien estudia teatro en la Universidad Católica de Chile en estos momentos, tiene la actuación en las venas. Y es que es hijo nada más ni nada menos que de Patricio Torres y Titi García-Huidobro, ambos actores, que tuvieron un largo romance el cual terminó hace varios años.

Recientemente, una vez finalizada "Nuevo Amores de Mercado", Matías dio una entrevista al equipo de redes sociales de Mega, en la cual contó detalles de cómo fue su experiencia realizando la importante labor de ser el doble de Pedro Campos.

Ser doble en la teleserie "Nuevo Amores de Mercado"

"Fue una experiencia realmente muy linda, fue una experiencia muy tranquila. La verdad es que tengo mucha suerte, siempre lo he dicho, de que Pedro haya sido la persona que me tocó ser de doble porque es un 7", valoró.

Ahondando en sus dichos, Matías aseguró que Pedro "estuvo ahí, siempre preguntándome si es que quería ayuda, si es que me sentía cómodo yo, y obviamente, para ir complementándonos y para que le sirviera mi ayuda hacia él y de él hacia mí".

Pedro y Matías en la misma escena

Sobre la esecena del capítulo final, en la cual el Pelluco fue baleado, Matías reconoció que él recibió el balazo en su abdomen, al igual que Pedro. "Lo hicimos varias veces. Me acuerdo que lo hicimos como cuatro veces porque primero era yo de Pelluco, el Pedro de Rodolfo, después cambiábamos y después era de nuevo, pero con una pantalla verde atrás. O sea, fueron como cuatro veces y nada, fue muy entretenido", rememoró.

Al cierre del video, Matías expresó que con Pedro, debido al trabajo diario, se convirtieron en amigos. "Fue muy lindo, una muy buena experiencia, mucho aprendizaje", cerró.

