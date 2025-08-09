¿Recuerdas a la actriz Li Fridman? Así luce a 10 años de dar vida a "Esmeralda" en "Papá a la Deriva"

09 ag. 2025 - 16:15 hrs.

Ya han pasado 10 años desde que se estrenó la exitosa teleserie de Mega "Papá a la Deriva", la que se caracterizó por sus carismáticos e inocentes personajes. Uno de ellos era el de Esmeralda, papel que estuvo a cargo de la actriz Li Fridman.

En la ficción, la joven dio vida a una adolescente un tanto "perna" que soñaba con entrar a la Escuela Naval, tal como su papá (Gonzalo Valenzuela) y su hermano mayor (Simón Pesutic), y que vivía diferentes aventuras en busca del amor.

Una de las particularidades de este papel, que era el de una escolar, es que fue interpretado por Fridman cuando ella tenía 28 años, algo que pasó desapercibido debido a la caracterización y el aspecto juvenil de la actriz.

Su vida y presente

Li es madre de una adolescente llamada Olivia y, desde que se enteró de que iba a ser mamá— a sus 21 años de edad—, supo que serían inseparables. Así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram, donde ha compartido los especiales momentos que viven madre e hija.

Hoy, con casi 40 años, la artista continúa ligada al mundo de la actuación. Tras su aparición en la exitosa serie de Amazon Prime Video "La Jauría" -en donde se puede ver también actuando a su hija-, Fridman participó en una reconocida producción del mundo del streaming.

Se trata de "Los Prisioneros", la serie basada en la historia del grupo de rock chileno del mismo nombre, en la que tuvo un rol protagónico, dando vida a Cecilia Aguayo, integrante del colectivo "Las Cleopatras".

A comienzos de 2025, Li Fridman reapareció en televisión con una participación especial en la teleserie vespertina de Mega, Nuevo Amores de Mercado, donde encarnó a una amiga de Chantal (Josefina Montané), quien conoce a Rodolfo (Pedro Campos) durante una fiesta organizada por la psicóloga.

En junio de 2025, Li reveló que padece alopecia, enfermedad que se caracteriza por la caída involuntaria del cabello. Por lo mismo, comenzó a realizarse un tratamiento para recomponer su cuero cabelludo, consumiendo vitaminas, luces infrarrojas e, incluso, realizando tareas tan cotidianas como cepillarse el cabello.

"Yo no me cepillaba nunca el pelo, pero eso ayuda a la estimulación del cuero cabelludo, entonces me lo cepillo tres veces al día. Es un tratamiento lento, al igual que el crecimiento del pelo, así que voy a ir mostrando todo mi proceso en redes sociales", dijo en ese entonces a Las Últimas Noticias (LUN).

Así luce hoy Li Fridman

