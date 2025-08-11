Álvaro Espinoza se suma a "Reunión de Superados", la nueva teleserie nocturna de Mega

11 ag. 2025 - 19:16 hrs.

Un nuevo actor es el que se suma a la nueva teleserie nocturna de Mega, "Reunión de Superados", la cual tiene fecha de estreno una vez que concluya "Los Casablanca", producción que por estos días se encuentra en su infartante recta final.

La trama de "Reunión de Superados" gira en torno a un grupo de apoderados de un quinto básico del Thomas Campbell School. Mientras algunos celebran la iniciativa de crear este chat grupal, otros no ven cómo salirse lo más rápido posible de este grupo.

Álvaro Espinoza se suma a "Reunión de Superados"

Hace algunos días, Mega.cl tuvo acceso a una de las grabaciones que se están llevando a cabo de la teleserie, la cual se desarrolló al aire libre, en una cancha, en la cual se disputó un partido de fútbol en el que participaron algunos de los actores.

Diego Muñoz, Elisa Zulueta, Mario Horton, Francisco Reyes, Claudio Castellón e Ignacia Baeza se distinguen en el video que fue subido a las redes sociales de nuestro canal.

Álvaro Espinoza

La gran sorpresa ocurre al final de la pieza audiovisual, puesto que quien cierra la claqueta de las grabaciones es nada más ni nada menos que Álvaro Espinoza. Dentro de los próximos días conoceremos en detalle su personaje.

Esto marca el regreso de Álvaro al Área Dramática de Mega, pues recordemos que su última teleserie fue "Como la vida misma", en el 2023, en la que interpretó a Clemente, uno de los antagonistas de la ficción.

