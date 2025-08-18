Declaración de Megamedia sobre Karen Doggenweiler y cobertura política
- Por Meganoticias
Megamedia y la periodista Karen Doggenweiler han acordado que, como animadora de Mucho Gusto, se abstendrá de participar durante las próximas semanas en los segmentos del programa dedicados a cubrir los debates y entrevistas asociados a la carrera presidencial y al proceso eleccionario de noviembre próximo.
Esto debido a que, como es de público conocimiento, su marido, el señor Marco Enríquez Ominami es candidato a la presidencia de la República.
