Pareja de Alexis Sánchez sorprende con especial anuncio familiar: "Nuestro nuevo capítulo de la vida en Italia"

El nombre de Alexandra Litvinova ha acaparado la atención en los medios nacionales por una noticia que ha generado gran expectación. Más allá de ser la actual pareja de Alexis Sánchez, circulan rumores que apuntan a un posible embarazo de la modelo junto al histórico futbolista de La Roja.

De hecho, este miércoles La Tercera informó que la supuesta paternidad del "Niño Maravilla" sería uno de los factores que han condicionado las ofertas a considerar en medio de la incertidumbre de su carrera, marcada por su inminente salida del Udinese.

Pareja de Alexis Sánchez sorprende con especial anuncio familiar

Por el momento, el delantero de 36 años no ha confirmado que vaya a convertirse en padre por primera vez. En paralelo, Alexandra compartió en su cuenta de Instagram un especial anuncio relacionado con el ámbito familiar.

La influencer rusa reveló que, tras un largo proceso, logró trasladar a su mascota —una perrita llamada Lapusha— hasta Italia. Actualmente, Alexandra reside junto al tocopillano en Friuli, la misma región donde se encuentra el Udinese.

Para dar la noticia, compartió un video que comienza mostrando a su mascota antes del viaje y continúa con un segundo clip, ya instaladas en Italia. "Seis meses de preparación de papeleo, un mes de noches sin dormir y lo logramos. Empezando nuestro nuevo capítulo de la vida en Italia", escribió con emoción.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de usuarios chilenos, quienes aseguraron que el embarazo ya comenzaría a notarse y destacaron su look: un vestido blanco y holgado, un estilo que ha predominado en sus últimos outfits.

"Vamos a ser tíos", "Felicidades por el sobrino maravilla", "Que ese bebé sea la inspiración de nuestro Alexis", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

