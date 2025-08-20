Modelo y 11 años menor que él: Quién es Alexandra Litvinova, joven con la que Alexis Sánchez se convertirá en padre

20 ag. 2025 - 17:14 hrs.

Alexis Sánchez y su pareja, Alexandra Litvinova, estarían próximos a anunciar que se convertirán en padres. El futbolista chileno ya habría compartido la noticia con su familia y, de cara a este nuevo capítulo, estaría evaluando ofertas deportivas considerando la llegada de su primer hijo.

Tras varias semanas de rumores, este miércoles 20 de agosto La Tercera dio por hecho que el "Niño Maravilla" será padre, sumándose así al baby boom que ha marcado a diversas figuras del espectáculo nacional durante este 2025.

¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez?

Por el momento, el número 7 de La Roja no se ha referido públicamente a su futura paternidad. Tampoco se ha mostrado abiertamente con Alexandra, cuya existencia en Chile se conoció gracias a la panelista de televisión Cecilia Gutiérrez.

Fue en junio pasado cuando la comunicadora reveló el nombre de la joven que conquistó al delantero de 36 años que juega por el Udinese. Para ese entonces, ya había pruebas que los unían y una de las más contundentes fue el viaje de Litvinova a nuestro país para conocer a la familia del tocopillano.

Alexandra Litvinova en Chile/Instagram

Alexandra Litvinova es una reconocida modelo rusa de 25 años, cuya trayectoria de más de una década le ha permitido recorrer múltiples países del mundo. En su perfil de Instagram deja ver, además, un marcado amor por los animales, especialmente por sus perros, una afición que comparte con Alexis.

Una de sus publicaciones más comentadas la realizó a comienzos de agosto desde la provincia de Antalya, Turquía, donde en un carrusel de fotos se mostró entrelazando su mano con la de un hombre, gesto que desató las especulaciones sobre si se trataba de Sánchez.

Alexandra Litvinova/Instagram

Actualmente, Litvinova residiría junto a Sánchez en Friuli, la misma región italiana donde se ubica el Udinese. Según La Tercera, el chileno habría rechazado una oferta de la MLS, debido a que en el escenario actual sería complejo que su pareja obtuviera una visa de residencia en Estados Unidos, lo que se suma a las consideraciones familiares que hoy marcan su vida personal.

