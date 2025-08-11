"Sigo creyendo en Sánchez... me gustaría verlo de vuelta": La fe que le tiene ex DT de Udinese al "Niño Maravilla"

11 ag. 2025 - 18:17 hrs.

El futuro del delantero nacional Alexis Sánchez sigue en el aire y aunque todo parece indicar que no será tomado en cuenta en Udinese, en los últimos días se encendió una inesperada luz de esperanza para el chileno.

Es que la salida del francés Florian Thauvin, quien fichó por el Lens, le abriría las puertas al "Niño Maravilla". Una idea que si bien dependería principalmente del técnico Kosta Runjaic, encontró respaldo en un entrenador que conoce bien al tocopillano.

¿Qué dijo el ex DT de Alexis?

Hablamos de Pasquale Marino, ex DT del cuadro friulano en la primera etapa del seleccionado criollo. En conversación con Il Messaggero Veneto, el estratego sostuvo que "Giampaolo Pozo (dueño del club) nunca ha vendido a un jugador talentoso sin encontrar un sustituto digno, así que el sucesor de Thauvin estará, aunque el Udinese ya cuenta con talento potencial en la plantilla, y ese es Alexis Sánchez".

Asimismo, el exadiestrador bianconero apuntó que "sin entrar en detalles sobre su situación personal con el entrenador, a quien no conozco, reincorporaría a Alexis Sánchez de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin".

En la misma línea, Marino apeló a un mejor entendimiento entre Runjaic y el atacante, argumentando que "no hay nada insalvable que no se pueda resolver con buena diplomacia. Lo digo porque conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese".

"Quizás sea solo cosa mía, y por eso soy parcial, pero sigo creyendo en Sánchez porque el año pasado se vio muy afectado por las lesiones. Pero ahora es diferente, y me gustaría verlo de vuelta como jugador clave en el Udinese, donde todavía puede dar mucho, sobre todo si se siente con confianza", cerró.

