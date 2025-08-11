"Alexis me quitó la gloria": La confesión de Jean Beausejour sobre la histórica final de la Copa América 2015

11 ag. 2025 - 11:08 hrs.

En 2025 se cumplieron diez años desde la obtención de la Copa América 2015, cuando Chile tocó la gloria por primera vez en una disputada final con Argentina que se definió en la tanda de penales.

Un año más tarde llegaría la Copa América Centenario, lo que dejaría a La Roja en la historia, siendo una de las selecciones de mayor nivel en el planeta en ese momento, llegando, incluso, a la final de la Copa Confederaciones 2017.

La confesión de Jean Beausejour

Uno de los pilares fundamentales del primer título continental fue Jean Beausejour, quien conversó con el medio "La Arenga del Abuelo", contando algo que hasta ahora no sabíamos.

Todo se remonta a los penales contra la albiceleste, en los que el ex lateral izquierdo no alcanzó a participar, ya que Alexis Sánchez definió el cotejo con un gol que hizo estallar el Estadio Nacional.

El exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile confesó que él era el encargado de patear el quinto tiro en caso de que la serie se estirara: "¿Quién tiraba el quinto penal el 2015? Yo. Le iba a pegar como le pegué después en la Copa Centenario. Era gol", contó.

Dicho esto, señaló, a modo de broma, que "sí, Alexis me quitó la gloria. Eso es algo que tengo adentro y que no lo he podido sacar".

El tocopillano hoy en día milita en el Udinese, donde ya pasó por una temporada irregular, no sumando los minutos que hubiese querido, mientras que "Bose" es comentarista deportivo.

Todo sobre Selección Chilena