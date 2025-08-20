¿Bebé maravilla? Aseguran que Alexis Sánchez será padre por primera vez junto a Alexandra Litvinova

20 ag. 2025 - 15:02 hrs.

Alexis Sánchez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, y esta vez no tiene relación con sus logros deportivos. El tocopillano, ídolo indiscutido del fútbol chileno, se convertiría en padre por primera vez junto a su pareja, Alexandra Litvinova.

Según consignó La Tercera, el "Niño Maravilla" contó la feliz noticia a su familia en una íntima reunión. De esta forma, se confirmarían los rumores de embarazo de modelo de origen ruso, quien en junio pasado estuvo de visita en nuestro país.

A través de las redes sociales de la joven, algunos seguidores ya habían comenzado a sospechar que podría estar en la "dulce espera". En sus últimas publicaciones, Alexandra había optado por evitar mostrar su torso y lucir prendas más holgadas, lo que encendió las especulaciones en torno a un posible embarazo.

Por su parte, el jugador de La Roja no se ha pronunciado sobre su supuesta paternidad. No resulta extraño, considerando que Alexis siempre ha mantenido un estricto hermetismo respecto de su vida privada y rara vez entrega declaraciones relacionadas con su intimidad.

Lo cierto es que la llegada de su futuro heredero o heredera coincide con un momento complejo en su carrera profesional. A sus 36 años, el delantero atraviesa un presente incierto en el Udinese, donde ha sumado escasos minutos durante la temporada.

Respecto a su relación con Alexandra Litvinova, se habría iniciado durante la estadía del chileno en Milán, Italia, ciudad donde coincidieron y comenzaron a acercarse. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, lejos de la exposición mediática.

