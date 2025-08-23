"No me complica mucho": Coté López y millonaria deuda que tiene a Luis Jiménez enfrentando la justicia

23 ag. 2025 - 14:15 hrs.

El programa de Mega, "Only Fama", reveló el pasado viernes 15 de agosto que el empresario y exfutbolista, Luis Jiménez, mantiene una enorme deuda, que asciende a más de 1.200 millones de pesos, que lo tiene enfrentado a la justicia.

La empresa "López Jiménez Ltda.", dedicada a la importación y comercialización de diferentes artículos, fue durante años una empresa fundada entre María José "Coté" López y el "Mago". Sin embargo, con la separación de ambos, en 2024, ella decidió traspasar toda su participación al exjugador.

¿Qué opina Coté de esta deuda?

En conversación con Glamorama, Coté López fue consultada acerca de la deuda de su exmarido, desestimando que esto sea un caso que revista una gravedad para él.

"Me lo acaban de preguntar, pero no sé, no me complica mucho. Luis tiene muchísimas sociedades, entonces una que haya dejado quebrar... Que fue justamente la que teníamos en conjunto, la cual, una vez separados, separamos la sociedad. Entonces me parece que va más por ahí el tema", indicó.

Cabe precisar que en "Only Fama", la asesora de Luis Jiménez, Jane Lavanderos, también tuvo palabras en la misma sintonía que Coté.

"Es una empresa antigua que tenía en su antiguo matrimonio y que ahí quedó... (La productora audiovisual) WeHub funciona normal, (igual que) los jeans y la agencia de viajes. Son otras sociedades y esto le pasa a cualquier empresario. Es normal", sentenció.

