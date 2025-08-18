Coté López anuncia que terminó "Separados", su quinto libro: Por primera vez contará una historia de su vida

18 ag. 2025 - 17:52 hrs.

A través de redes sociales, María José "Coté" López publicó a través de redes sociales que se encuentra listo para ser vendido su quinto libro el cual tiene por nombre "Separados", segunda parte de su publicación anterior llamada "Explicit".

Coté, además de ser empresaria del mundo de la belleza y la moda, también ha incursionado en otras facetas, como la de escritora. A tal punto llega su pasión por los libros, que ella misma se encarga de editarlos y publicarlos sin una gran editorial detrás.

El quinto libro de Coté cuenta una historia personal

Durante la tarde de este domingo 17 de agosto, Coté publicó la portada de su quinto libro, "Separados", compuesta por un gradiente de color negro a rojo de arriba hacia abajo.

En la descripción escribió: "lo terminé mi gente, 'Separados'. La segunda parte de 'Explicit'. ¡Mi quinto libro y les tengo muchas sorpresas en este libro! Lo primero es que en este libro habrá un crossover (entrelazado) con la historia de la trilogía (sus primeros tres libros). Además de eso continúa la historia de David en la que todos quedaron colgados y por primera vez la protagonista de este libro contará una historia que es mía".

Eso sí, no dejará claro cuál historia es la de ella. "¡Ustedes tendrán que adivinar cuál de todas será, porque no se los diré ja, ja, ja. Ay, estoy tan feliz porque me puse la meta mental de terminarlo hoy y lo logré, no hay nada que me dé más satisfacción que cumplirme a mí misma", cerró.

Quienes estén interesados en leer "Separados" podrán adquirirlo este jueves 21 de agosto en una preventa acotada. "Mandaré a imprimir solo los que compren", adelantó.

Historia de Coté López

Todo sobre Famosos chilenos