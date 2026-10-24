Arenita tras verse sobrepasada por la crianza de su pequeña hija en Dinamarca: "La peor madre del mundo"

24 oct. 2026 - 17:49 hrs.

Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita", se sinceró sobre las dificultades de la maternidad y compartió, visiblemente afectada, un emotivo desahogo en Instagram.

La ex Yingo aseguró sentirse "colapsada", "rota" e incluso "la peor madre del mundo" al verse sobrepasada por la crianza de su pequeña hija en Dinamarca.

"No sirvo para ser mamá, no nací para esto"

"Hoy día colapsé, chiquillos, colapsé con la maternidad. Me siento la peor madre del mundo", empezó relatando Rodríguez.

Su reflexión surgió después de dejar a su pequeña en el jardín infantil, en un día particularmente agotador que la dejó en llanto. "Como que no sirvo para ser mamá, no nací para esto”, confesó.

Parte de sus sentimientos, explicó, se debe a las similitudes que observa entre su hija y ella durante la infancia. Describió a la pequeña como "súper despierta", "súper hiperactiva" y "un terremotito".

Rodríguez recordó que tuvo dificultades de comportamiento en el colegio y que estuvo cerca de ser expulsada en segundo básico. “Era muy inquieta, me costaba mucho escuchar, poner atención”, contó.

"No quiero ser la madre que se enoja"

Uno de los momentos más difíciles de su relato fue el manejo de la frustración: "No quiero ser la madre que se enoja, la madre que le grita, no quiero ser así, no quiero", expresó al reconocer que, cuando se siente sobrepasada, también termina gritándole a su hija.

Además, admitió que alguna vez se le ha pasado por la cabeza darle una palmada, aunque aseguró que nunca lo ha hecho. “Yo me prometí a mí misma jamás pegarle a mi hija, jamás”, afirmó, y reconoció que pensar en esa posibilidad le provoca vergüenza.

Otro de sus cuestionamientos surgió durante una visita al médico en Dinamarca, donde observó que otros niños permanecían quietos mientras su hija se movía constantemente, se balanceaba en la silla y hacía preguntas.

La situación también aparece en la guardería, donde le han comentado que la niña sale corriendo, no siempre responde cuando la llaman y suele quitarse los zapatos y los calcetines. Natalia dijo comprender las observaciones, pero también intenta entender las necesidades de su hija.

"Siento que estoy rota"

Arenita también abordó las exigencias sociales que percibe en los daneses y su deseo de que su hija sea bien educada. Sin embargo, reconoció que no sabe cómo afrontar algunas situaciones y confesó: “En serio, me siento que estoy rota”.

Finalmente, compartió una reflexión sobre las consecuencias de crecer sintiéndose constantemente cuestionada. “Que te reten siempre, que siempre tú eres el problema, te hace sentir diferente. Y me refleja mucho mi propia infancia. Y me da pena”, señaló.

Y cerró con una idea que atraviesa todo su desahogo: “Ser diferente no es malo, pero a veces tú quieres como pasar piola, o encajar, o ser uno más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Isabel Rodriguez Bach (@nataliarenitarodriguez)

Todo sobre Arenita