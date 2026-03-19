Decretan prisión preventiva del exfiscal Manuel Guerra: Lo acusan por cohecho, prevaricación y violación de secreto

19 mar. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro golpe recibió el exfiscal Manuel Guerra tras decretarse su prisión preventiva en el marco del caso Audios y los eventuales delitos detectados en sus contactos con el abogado Luis Hermosilla. El exfiscal cumplirá la medida en el anexo Capitán Yáber.

La prisión preventiva fue resuelta por el magistrado Guillermo Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Es la primera vez que un exfiscal regional recibe la cautelar más gravosa del sistema procesal penal chileno.

En esta causa, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, lo formalizó por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

Las acusaciones contra Manuel Guerra

De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación, los hechos que se atribuyen a Guerra se organizan en dos capítulos principales.

El primero sostiene que el exfiscal habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, quien también figura como imputado en la causa.

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Según la indagatoria, dichas gestiones habrían incluido favores personales, laborales y beneficios para terceros.

El segundo capítulo apunta a supuestas infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva, obligaciones que rigen el actuar de los fiscales durante el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, se le atribuye haber solicitado a Hermosilla gestiones de carácter político para obtener cargos o favores tanto para él como para otras personas.

Además, la investigación sostiene que el exfiscal habría revelado información secreta de forma reiterada en diversas causas judiciales en las que Hermosilla no tenía participación formal.

Entre los procesos mencionados dentro de la indagatoria aparecen casos de alto impacto público, como el Caso Penta, el proceso que involucró a Santiago Valdés, la investigación relacionada con Exalmar-Dominga y la denominada Operación Huracán, entre otros.