¿Naya Fácil vende su Tesla Cybertruck?: Influencer contó la verdad sobre el vehículo

15 nov. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de días, Naya Fácil volvió a instalarse en el centro de la conversación tras aparecer publicada la supuesta venta de su lujosa camioneta Tesla Cybertruck por $300.000.000, generando una ola de especulaciones entre sus seguidores sobre el futuro del vehículo popularmente bautizado como el "NayaTruck".

Sin embargo, la historia dio un giro durante la jornada del jueves luego de que la propia creadora de contenido publicara un nuevo video en sus redes sociales, dejando en evidencia que el revuelo por el aviso formaba parte de una estrategia comercial junto a la aplicación automotriz Portal Motores.

La campaña detrás de la "venta"

Sin dar explicaciones sobre la publicación del vehículo, la influencer compartió en su Instagram un video con su característico estilo humorístico donde promociona los servicios de la plataforma digital en la que está publicado el aviso de su camioneta eléctrica.

"Después de todo lo que he vivido, entendí una 'hue...'. Tener auto no es 'naya fácil', pero descubrí Portal Motores y me cambió la vida", señala la empresaria en el video.

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El desafío para los "facilines"

En la misma publicación, Naya Fácil aprovechó el alcance de su comunidad para lanzar un desafío colectivo: si la aplicación logra llegar a las 100.000 descargas, la firma se comprometió a regalar un automóvil entre quienes se sumen a la meta.

"¡Mis facilines! Les propongo un challenge: Si llegamos a las 100.000 descargas, Portal Motores les regala un auto", anunció la creadora de contenido en el registro.