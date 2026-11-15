Asistente de Mauricio Pinilla: "Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios"

15 nov. 2026 - 10:01 hrs.

El exfutbolista Mauricio Pinilla permanece internado en la Clínica de la Universidad de Los Andes, luego de ingresar de urgencia durante la tarde del viernes. Su estado de salud generó preocupación luego de su participación en un programa de Canal 13, donde se mostró errático y tuvo comportamientos que llamaron la atención de los televidentes.

La situación fue abordada en el programa "Primer Plano", donde se entregaron antecedentes sobre su hospitalización. Según se informó, Pinilla se encuentra "sedado y estable", mientras espera recuperarse para iniciar un nuevo tratamiento.

De acuerdo con los antecedentes publicados hoy domingo por Las Últimas Noticias (LUN), el episodio comenzó el jueves, cuando el exdelantero llegó hasta las dependencias de Canal 13 para participar en el programa. Su excuñado y asistente, Guido Marcelo, entregó detalles sobre lo ocurrido antes de salir al aire.

"Tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios"

"Se tomó dos medicamentos que son para bajar la ansiedad, Mauro es un tipo demasiado ansioso y se tomó dos copas de champagne antes de entrar al programa y le causó lo que ya todos sabemos", explicó.

Durante su participación, Pinilla se mostró errático e intervino con algunas bromas mientras otros invitados hablaban. Ante su estado, la producción habría decidido que Stefan Kramer no realizara la imitación que tenía preparada. La invitada Daniela Chávez también se refirió a su presentación y comentó que "no se veía bien. Necesita ayuda, eso transmite".

En otro momento del estelar, durante la sección "La pregunta del pueblo", el exfutbolista habló sobre su situación personal y reconoció que había atravesado una fuerte depresión y momentos difíciles. Finalmente, fue eliminado del programa después de aproximadamente una hora y media de emisión.

Tras abandonar el canal, Pinilla se dirigió junto a su equipo a un restaurante. Al día siguiente, Guido Marcelo lo encontró y lo acompañó a un servicio de urgencias. "Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios", señaló.

Sobre su estado actual, agregó que "ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizado. Por lo pronto, hay que esperar que se recupere para que empiece un nuevo tratamiento psiquiátrico".

Todo sobre Mauricio Pinilla