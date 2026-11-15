Meteorología emite actualización de "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de siete regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un aviso por “probables tormentas eléctricas”, fenómeno que se registra desde esta mañana y que se extenderá hasta la noche en sectores del país.
La condición meteorológica está asociada al desarrollo de una “baja segregada” y podría estar acompañada de "granizos y fuertes rachas de viento".
Cabe mencionar que esta actualización de "aviso" de tormentas eléctricas es para sectores de siete regiones del país.Ir a la siguiente nota
Regiones y zonas afectadas:
- Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera
- Región del Maule: Precordillera y Cordillera
- Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera y Litoral Interior
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.
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