Meteorología emite actualización de "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de siete regiones del país

15 nov. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un aviso por “probables tormentas eléctricas”, fenómeno que se registra desde esta mañana y que se extenderá hasta la noche en sectores del país.

La condición meteorológica está asociada al desarrollo de una “baja segregada” y podría estar acompañada de "granizos y fuertes rachas de viento".

Cabe mencionar que esta actualización de "aviso" de tormentas eléctricas es para sectores de siete regiones del país.

Regiones y zonas afectadas:

Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera

Precordillera y Cordillera Región del Maule: Precordillera y Cordillera

Precordillera y Cordillera Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera y Litoral Interior

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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