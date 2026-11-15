Seguidilla de temblores se registra en la zona centro del país: Revisa la magnitud de los movimientos telúricos
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo 15 de noviembre, a las 08:04 horas, se registró un sismo de magnitud 3.5 en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 47 km al oeste de Valparaíso, en la región del mismo nombre, con una profundidad de 20 km.
Este temblor se suma a una seguidilla de sismos registrados frente a las costas de la región de Valparaíso. El primero tuvo una magnitud de 4,2, a las 07:29 horas, seguido por otros de magnitud 3,1, a las 07:41, 2,9, a las 07:45 y este último de 3,5.
Todos los movimientos telúricos se localizaron entre 45 y 47 kilómetros al oeste de Valparaíso, con profundidades cercanas a los 20 kilómetros.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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