¿Hubo asperezas?: La tajante aclaración de Gissella Gallardo tras reencuentro con Gala en la Teletón

10 nov. 2026 - 08:26 hrs.

Uno de los momentos que generó más comentarios durante la Teletón 2026 fue el reencuentro en pantalla entre Gissella Gallardo y Gala Caldirola, luego de las polémicas que en el pasado vincularon a ambas con Mauricio Pinilla.

Tras coincidir en el turno de las mesas digitales, la periodista se refirió a las especulaciones sobre una posible reconciliación con la española y aclaró que ya habían conversado días antes.

"No vamos a ser amigas".

En conversación con Las Últimas Noticias, Gallardo relató que tres días antes de la cruzada solidaria se topó de casualidad con Gala en un restorán.

"Simplemente ella se acercó, nos vimos en un restorán, se acercó a mi mesa, se sentó y me quería explicar algunas cosas de un video que había salido, pero no, yo no tengo temas con nada", explicó.

Gallardo fue consultada directamente sobre si el acercamiento significaba que habían limado asperezas o iniciado una amistad. "No, yo no tengo que limar asperezas con nadie, la verdad", respondió tajantemente.

"Ya estoy recontra separada, tranquila y lo que haga ella o Mauricio me da exactamente lo mismo, la verdad", añadió.

De todas maneras, la panelista de farándula valoró el encuentro: "Era una conversación que teníamos pendiente desde hace muchos años", aunque aclaró que "no somos amigas y no vamos a ser amigas tampoco en un futuro".

¿Qué dijo Gala Caldirola sobre la conversación con Gissella Gallardo?

Por su parte, Gala confirmó en el programa Plan Perfecto que conversó con Gissella antes de la Teletón porque quería aclarar posibles malentendidos relacionados con un video que había compartido junto a Pinilla.

"Me quedé con una sensación de que quizás ella pensó que yo podía haber minimizado lo mal que lo está pasando por sus razones obvias", comentó la influencer.

Caldirola aseguró que ambas tuvieron un diálogo en buenos términos: "Se dio una conversación bien extensa y bien respetuosa. Tuvimos un montón de rato hablando. Nunca habíamos hablado. Fue la primera vez que hablábamos", reveló.

"No vamos a ser amigas, pero yo creo que nunca está de más darle la mano a otra mujer cuando ambas creo que, de una u otra forma, salimos un poco trasquiladas. Entiendo que ella quizás se pudo incomodar en algún momento con mi relación con él, pero finalmente no era un problema entre ella y yo", cerró.

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