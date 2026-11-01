"Soluciones que acompañan la operación": El desconocido negocio de Gissella Gallardo relacionado con la minería

01 nov. 2026 - 10:12 hrs.

Gissella Gallardo se refirió recientemente a su situación financiera, luego de que se conociera el remate de la casa en la que vive con sus hijos. “Mientras estemos juntos, vamos a estar bien”, aseguró, según consignó La Cuarta.

En ese contexto, la comunicadora también reveló un trabajo poco conocido: Está vinculada a un negocio dedicado al equipamiento textil para hoteles y campamentos mineros.

Se trata de FIGA Experience, una empresa que ofrece soluciones textiles para equipar espacios de descanso, con productos como sábanas, toallas, almohadas, plumones, frazadas y cortinas de baño, entre otros artículos.

La compañía está enfocada en el abastecimiento de instalaciones hoteleras y campamentos mineros, donde la ropa blanca y otros elementos textiles forman parte del equipamiento necesario para los espacios destinados al descanso de los trabajadores.

En su presentación comercial, FIGA Experience destaca que entrega soluciones para el sector minero, con énfasis en la calidad de los productos, la continuidad del suministro y la eficiencia en el abastecimiento.

“En minería, cada detalle impacta la operación”, señala la empresa, que apunta a mantener cada espacio preparado para quienes trabajan en el sector.

Su oferta contempla ropa blanca, equipamiento y reposición permanente de productos, con el objetivo de responder a las necesidades de sus clientes y asegurar la disponibilidad de artículos para los espacios de descanso.

A través de su lema “Soluciones que acompañan la operación”, FIGA Experience presenta una propuesta dirigida a empresas que necesitan equipar y mantener hoteles y campamentos vinculados a la actividad minera.