Crecida del río Limarí obliga a evacuar viviendas en Ovalle: Caminos presentan cortes por aumento del caudal

15 nov. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se registra en el sector El Trapiche, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, debido al aumento del caudal del río Limarí, que ha provocado inundaciones en viviendas ubicadas en las cercanías del cauce.

Durante la jornada de ayer y la madrugada de este domingo se activaron alertas SAE para solicitar la evacuación de las personas que viven en los sectores afectados. Los habitantes debieron abandonar sus casas por seguridad y, al momento del despacho de Rodrigo Chávez, no había gente en los inmuebles.

El aumento del caudal también obligó a realizar cortes en caminos aledaños para permitir que el agua circulara hacia otros sectores y evitar que continuara avanzando hacia las viviendas.

La situación ha complicado la conectividad entre ambos lados del río, ya que los cruces habilitados mediante badenes presentan una importante acumulación de agua, lo que impide el tránsito de vehículos. Si bien existe acceso por la parte alta, no es posible circular entre ambas laderas.

Uno de los factores relacionados con esta situación es el aumento del nivel del embalse La Paloma, que ha debido liberar agua mediante la apertura de sus compuertas.

La meteoróloga de MegaTiempo, Lissette Aguilera, explicó que el aumento de los caudales también está relacionado con las condiciones registradas durante el invierno y la primavera. En ese contexto, recordó que en la zona se acumularon entre 14 y 15 metros de nieve y que hubo un 42% más de área proglacial.

Según se explicó durante el despacho, el aumento del caudal puede mantenerse debido al tiempo que demora el agua en desplazarse desde las zonas cordilleranas. Mientras tanto, la situación continúa complicando a los habitantes del sector y mantiene interrumpido el tránsito por los pasos que cruzan el río.