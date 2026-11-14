Crecida de ríos por deshielo afecta a la región de Coquimbo: Vicuña ensancha cauce para proteger viviendas

14 nov. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

El derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera ha provocado un aumento del caudal de los ríos en la región de Coquimbo. En la comuna de Vicuña, la situación obligó a intervenir el río Turbio con maquinaria pesada para ensanchar su cauce y evitar que el agua ingresara a las viviendas de Chapilca.

Las declaraciones del alcalde

El alcalde de Vicuña, Mario Aros, explicó que “tuvimos que abrir el río para que no se fuera directamente a las casas. Este trabajo posibilitó que el río bajara unos 60 a 70 centímetros para que no siguiera aumentando el caudal y se estuviera metiendo a las casas”, detalló.

La emergencia también afecta a otros sectores de la comuna. En Rivadavia, el río Claro ingresó a 15 viviendas, mientras que en Totoralillo el agua ya sobrepasa el puente. “Ya estamos viendo cómo poder rescatar el puente, que ya está siendo sobrepasado por el agua”, señaló el jefe comunal.

Las medidas ante nuevas crecidas

Para evitar que la situación empeore, el municipio mantiene maquinaria trabajando en los cauces y quebradas, además de recorridos diurnos y nocturnos de los equipos de Seguridad Municipal y Emergencias.

“Permanentemente nosotros estamos 24/7 con los equipos de seguridad municipal, con el equipo de emergencia, haciendo un recorrido diurno y nocturno de los cauces del río, y también hemos estado ya emitiendo alertas SAE de prevención”, señaló el alcalde.

Deshielo continuaría durante los próximos meses

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que las altas temperaturas y el aumento de la radiación solar han acelerado el derretimiento de la nieve. Además, precisó que este año la superficie con manto nival superó los 7.000 kilómetros cuadrados, frente a un promedio de 5.500.

“Estas consecuencias las vamos a seguir teniendo y además que se vienen nuevamente inestabilidades para la zona, donde podría caer agua en los lugares más altos y que apure más el derretimiento”, advirtió.

El alcalde también alertó que el proceso recién comienza y que el peak podría llegar a mediados de diciembre. “Estamos a 14 de noviembre y siguen bajando quebradas importantes. Yo creo que esto es histórico”, afirmó.