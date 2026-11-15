Dos temblores se registran con tan solo minutos de diferencia en el norte: Revisa la magnitud que alcanzaron los sismos

15 nov. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, dos temblores se registraron con tan solo unos minutos de diferencia en la zona norte del país, según reportó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Dos temblores con minutos de diferencia en el norte

El primer movimiento telúrico de magnitud 3.0 ocurrió a las 17:54 horas, con un epicentro ubicado a 75 km al norte de Calama, en la región de Antofagasta, y una profundidad de 119 km.

Tan solo ocho minutos después, a las 18:02 horas, un sismo de magnitud 3.5 se registró a 27 km al sur de Ollagüe, en la misma región de Antofagasta. Este temblor tuvo una profundidad de 150 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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