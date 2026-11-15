Documental de Netflix Alta gama: el caso Relojes: "Parived tiene un don de mirar, hechizar, te convierte y te interesa"

15 nov. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso cruce en un restaurante y un dato personal sobre una tragedia familiar que nadie conocía. Ese es el eje de uno de los relatos más llamativos que trae el recién estrenado documental de Netflix “Alta gama: el caso Relojes”, donde la exmodelo Inessa Sorokina recordó la particular faceta espiritual de su expareja, Marco Antonio López Spagui, conocido popularmente como Parived.

La exmodelo de origen ruso, quien mantuvo una relación de cinco años con el anticuario antes de su matrimonio con Tonka Tomicic, recordó que durante una cena de aniversario un cliente del local comenzó a insultar a López Spagui sin motivo aparente.

Ante la molestia por el momento, la mujer le pidió a Parived que reaccionara. En ese instante, el empresario se levantó, se acercó al sujeto y le lanzó una frase que la dejó sorprendida hasta el día de hoy:

"Cuando tenías 14 años murió tu hermana, a quien amabas como a tu madre. Ya han pasado 16 años y no lo puedes aceptar. Aún no puedes aceptar que está muerta y no puedes creerlo", le habría dicho el anticuario a un hombre que, según asegura la exmodelo, era un desconocido para ambos.

Comparación con Rasputín

Este tipo de episodios alimentó durante años el perfil misterioso del anticuario. En el documental, Sorokina profundizó en la habilidad que tenía López Spagui para generar un impacto inmediato en las personas que compartían con él.

"Parived tiene un don de mirar, hechizar, que te engatusa, te convierte y te interesa. En el sentido de crear una atmósfera en la que te sientes como si fueras otra persona, como si fueras especial", explicó la mujer sobre la personalidad del empresario.

En esa misma línea, la exmodelo reveló que el propio anticuario solía compararse íntimamente con Grigori Rasputín, el personaje de la historia rusa conocido por su misticismo y por la enorme influencia que ejerció sobre la familia real zarista.

¿Don espiritual o estrategia de manipulación?

Por otra parte, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó una lectura distinta sobre estas supuestas capacidades místicas, apuntando a que se trata de un ejercicio de lectura social y persuasión antes que de un fenómeno sobrenatural.

Para la periodista, la forma de actuar de López Spagui responde principalmente a una destreza para ganarse la confianza de los demás y manejar el entorno a su favor, concluyendo que su perfil está "más cerca de un charlatán que de un real gurú o chamán".