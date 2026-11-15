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Seguidillas de sismos se registran en la zona central: Revisa las magnitudes de los movimientos telúricos

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo 15 de noviembre se registraron dos seguidillas de temblores en la zona central del país, con epicentros frente a las costas de Valparaíso y Quintero.

La primera se registró frente a Valparaíso, donde se percibieron cinco movimientos telúricos en un lapso de aproximadamente 30 minutos. El primero tuvo una magnitud de 4,2, seguido por otros de 3,1, 2,9, 3,5 y 2,8.

Todos los sismos se localizaron entre 45 y 47 kilómetros al oeste de Valparaíso, con profundidades cercanas a los 20 kilómetros.

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Posteriormente, se registró otra seguidilla frente a Quintero. El primer movimiento ocurrió a las 10:08 horas y tuvo una magnitud de 3,2. Más tarde, a las 10:53:17 y 10:53:18 horas, se registraron otros dos temblores de magnitud 3,1 y 3,0, respectivamente.

Estos últimos dos movimientos telúricos tuvieron apenas un segundo de diferencia y se localizaron entre 38 y 41 kilómetros al noroeste de Quintero, con profundidades cercanas a los 25 kilómetros.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de los temblores.

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