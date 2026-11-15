Seguidillas de sismos se registran en la zona central: Revisa las magnitudes de los movimientos telúricos

15 nov. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo 15 de noviembre se registraron dos seguidillas de temblores en la zona central del país, con epicentros frente a las costas de Valparaíso y Quintero.

La primera se registró frente a Valparaíso, donde se percibieron cinco movimientos telúricos en un lapso de aproximadamente 30 minutos. El primero tuvo una magnitud de 4,2, seguido por otros de 3,1, 2,9, 3,5 y 2,8.

Todos los sismos se localizaron entre 45 y 47 kilómetros al oeste de Valparaíso, con profundidades cercanas a los 20 kilómetros.

Posteriormente, se registró otra seguidilla frente a Quintero. El primer movimiento ocurrió a las 10:08 horas y tuvo una magnitud de 3,2. Más tarde, a las 10:53:17 y 10:53:18 horas, se registraron otros dos temblores de magnitud 3,1 y 3,0, respectivamente.

Estos últimos dos movimientos telúricos tuvieron apenas un segundo de diferencia y se localizaron entre 38 y 41 kilómetros al noroeste de Quintero, con profundidades cercanas a los 25 kilómetros.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de los temblores.

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