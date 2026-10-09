Metro reanuda su servicio en Línea 5 tras falla en uno de sus trenes

09 oct. 2026 - 20:34 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago confirmó la normalización del servicio en todas las estaciones de la Línea 5, luego de una falla que obligó a suspender temporalmente la operación en ocho estaciones.

A través de sus redes sociales, la empresa explicó que el inconveniente se originó por un arco eléctrico en uno de los neumáticos de un tren, lo que generó humo y motivó la evacuación de los pasajeros.

Debido a un arco eléctrico en un neumático

“La interrupción se debió a un arco eléctrico en un neumático que generó humo. Todas las personas fueron evacuadas en estación Rodrigo de Araya sin afectaciones. Lamentamos las molestias”, informó Metro.

De esta manera, la Línea 5 retomó su funcionamiento habitual tras la interrupción que afectó a parte de su recorrido.

A raíz del incidente, usuarios compartieron registros en redes sociales que mostraban chispas y humo en uno de los trenes de la Línea 5 del Metro de Santiago.