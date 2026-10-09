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Nacional

Metro reanuda su servicio en Línea 5 tras falla en uno de sus trenes

¿Qué pasó?

Metro de Santiago confirmó la normalización del servicio en todas las estaciones de la Línea 5, luego de una falla que obligó a suspender temporalmente la operación en ocho estaciones.

A través de sus redes sociales, la empresa explicó que el inconveniente se originó por un arco eléctrico en uno de los neumáticos de un tren, lo que generó humo y motivó la evacuación de los pasajeros.

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Debido a un arco eléctrico en un neumático

La interrupción se debió a un arco eléctrico en un neumático que generó humo. Todas las personas fueron evacuadas en estación Rodrigo de Araya sin afectaciones. Lamentamos las molestias”, informó Metro.

De esta manera, la Línea 5 retomó su funcionamiento habitual tras la interrupción que afectó a parte de su recorrido.

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A raíz del incidente, usuarios compartieron registros en redes sociales que mostraban chispas y humo en uno de los trenes de la Línea 5 del Metro de Santiago.

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