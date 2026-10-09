Metro reanuda su servicio en Línea 5 tras falla en uno de sus trenes
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Metro de Santiago confirmó la normalización del servicio en todas las estaciones de la Línea 5, luego de una falla que obligó a suspender temporalmente la operación en ocho estaciones.
A través de sus redes sociales, la empresa explicó que el inconveniente se originó por un arco eléctrico en uno de los neumáticos de un tren, lo que generó humo y motivó la evacuación de los pasajeros.
Debido a un arco eléctrico en un neumático
“La interrupción se debió a un arco eléctrico en un neumático que generó humo. Todas las personas fueron evacuadas en estación Rodrigo de Araya sin afectaciones. Lamentamos las molestias”, informó Metro.
De esta manera, la Línea 5 retomó su funcionamiento habitual tras la interrupción que afectó a parte de su recorrido.
A raíz del incidente, usuarios compartieron registros en redes sociales que mostraban chispas y humo en uno de los trenes de la Línea 5 del Metro de Santiago.
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