Megamedia amplía la medición de su huella de carbono y recibe reconocimientos del programa Huella Chile

08 oct. 2026 - 15:34 hrs.

Megamedia fue reconocida este jueves 8 de octubre en la Ceremonia de Reconocimiento HuellaChile 2026, actividad que comenzó a las 08:30 horas y que contó con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

El encuentro permitió destacar el trabajo de organizaciones que avanzan en la medición y gestión de sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Megamedia, la jornada refleja dos avances relacionados, pero distintos: la medición de su huella de carbono corporativa, midiendo por primera vez el Alcance 3 y el reconocimiento específico a una de sus principales producciones, el Festival de Viña del Mar.

Una mirada más completa a la huella de Megamedia

Por segundo año consecutivo, Megamedia realizó la medición de su Huella de Carbono corporativa, alcanzando un total de 70.104,90 toneladas de CO? equivalente.

La principal novedad de este ejercicio fue la incorporación, por primera vez, del Alcance 3, que permite ampliar la medición hacia las emisiones indirectas asociadas a la cadena de valor. Este alcance representa el 97,53% de la huella total medida por Megamedia.

¿Qué significa esto? Que la compañía ahora cuenta con una visión más amplia de su impacto ambiental, que no se limita a las emisiones directamente asociadas a sus operaciones, sino que también considera aquellas que se producen a lo largo de su cadena de valor.

Esta información permite identificar con mayor precisión dónde se encuentran los principales impactos y oportunidades de mejora, transformando la medición en una herramienta para orientar decisiones más sostenibles.

Festival de Viña: reconocimiento en categoría Eventos

De manera complementaria, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar obtuvo por segundo año consecutivo el Sello Huella Chile en la categoría Eventos.

Este reconocimiento da cuenta del trabajo desarrollado para medir y gestionar el impacto ambiental de una de las principales producciones de Megamedia.

De esta forma, ambos avances reflejan distintas dimensiones de un mismo camino: mientras la medición corporativa permite conocer y gestionar la huella de toda la organización, el reconocimiento en la categoría Eventos evidencia cómo esta gestión también se aplica a producciones específicas.

Para Megamedia Sostenible, medir es el punto de partida para avanzar hacia acciones concretas y tomar mejores decisiones.

El desafío es seguir ampliando esta mirada e integrar la sostenibilidad de manera transversal, transformando la información en decisiones que generen resultados.